Иерей Сергий Олисов вошёл в состав Общественной палаты Псковской области

14:08, 08 марта 2019, ПАИ

Иерей Сергий Олисов из гдовского храма Державной Божией Матери вошёл в состав Общественной палаты Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общественной палаты региона, на этом посту он сменил Елизавету Робину, которая досрочно вышла из состава палаты по собственному желанию.

Предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты принимались с 4 по 19 февраля. Секретарь палаты Анатолий Мультах представил нового кандидата 5 марта на внеочередном пленарном заседании палаты. По итогам голосования иерей Сергий Олисов был избран в состав региональной Общественной палаты.