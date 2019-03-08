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Общество

160 тысяч рублей долга оплатил невельчанин, чтобы снять запрет на регистрацию земельного участка

Житель Невеля оплатил долг в 160 тысяч рублей, чтобы снять запрет на регистрацию своего земельного участка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в отношении должника на исполнении в ОСП Невельского и Усвятского районов находились 10 исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу налоговых органов и юридических лиц.

Судебные приставы приняли в отношении должника соответствующие меры, чтобы он оплатил задолжность. В их числе – постановление об обращении взыскания на деньги должника, временное ограничение на выезд за пределы РФ, запрет на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок, расположенный в одной из деревень Невельского района.

Побуждающим фактором для оплаты всего долга, стал наложенный запрет на земельный участок, который как раз необходимо было продать должнику. Но продать свой земельный участок можно было только после оплаты всей суммы задолженности и снятия запрета на регистрационные действия. «Ведь только погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановление об отмене всех запретов и ограничений», - пояснили в УФССП.

В результате невельчанин погасил задолженность в 160 тысяч рублей в полном объеме. В настоящее время все запреты и ограничения с него и с его имущества сняты. 

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