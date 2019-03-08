Россияне стали лидерами среди иностранцев, получивших паспорт Кипра

15:19, 08 марта 2019, ПАИ

Граждане России стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев. На втором месте британцы, третьи — украинцы, сообщает РБК со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза о числе иностранцев, получивших европейское гражданство в 2017 году.

Всего гражданство Кипра получили более 5,5 тысячи человек. Из них 1 тысяча 313 человек – россияне, 502 – британцы и 479 - украинцы.

В феврале этого года кипрский парламент проголосовал за законопроект об ужесточении выдачи инвесторам так называемых золотых паспортов, которые можно получить в обмен на инвестиции в экономику республики. Закон вступит в силу в январе 2020 года. Отмечается, что кроме прочего, инвесторам необходимо будет делать дополнительный взнос в 150 тысяч евро.