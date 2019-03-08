0
19:16
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
17:32
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
16:05
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
14:56
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
13:26
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
11:32
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
11:10
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Еще новости
Общество

Россияне стали лидерами среди иностранцев, получивших паспорт Кипра

Граждане России стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев. На втором месте британцы, третьи — украинцы, сообщает РБК со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза о числе иностранцев, получивших европейское гражданство в 2017 году.

Всего гражданство Кипра получили более 5,5 тысячи человек. Из них 1 тысяча 313 человек – россияне, 502 – британцы и 479 - украинцы.

В феврале этого года кипрский парламент проголосовал за законопроект об ужесточении выдачи инвесторам так называемых золотых паспортов, которые можно получить в обмен на инвестиции в экономику республики. Закон вступит в силу в январе 2020 года. Отмечается, что кроме прочего, инвесторам необходимо будет делать дополнительный взнос в 150 тысяч евро.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
08 марта 2019
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
08 марта 2019
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
08 марта 2019
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
08 марта 2019
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
08 марта 2019
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
08 марта 2019
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
08 марта 2019
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
08 марта 2019
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем

Идет загрузка...