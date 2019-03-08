До +6 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

18:02, 08 марта 2019, ПАИ

9 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе в течение суток составит от +1 до +6 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.