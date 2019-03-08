Названы страны с самой опасной водопроводной водой
Туристическая фирма Globehunters составила рейтинг стран с самой опасной водопроводной водой. В перечень вошли 187 государств, пишет Daily Mail.
Наиболее безопасна вода из-под крана в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, странах Северной и Западной Европы, США и Японии.
Составители рейтинга подчеркнули, что небезопасная вода — это не обязательно плохо очищенная. Возможно, в ней просто содержатся микроорганизмы, которые могут вызвать у туристов недомогание, из-за того что непривычны их иммунной системе. В число стран с такой водой вошли Афганистан, Албания, почти все африканские страны, Россия и большинство бывших советских республик, ряд стран Латинской Америки.