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Общество

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта, сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, в Международный женский день все мужчины спешат признаться в теплых чувствах и сказать искренние слова женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям и коллегам. Он отметил созидательность и безграничную душевную щедрость женщин, без которых трудно представить развитие страны.

«Вы успеваете всё: и на работе, и дома — и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить», — отметил президент.

В своем поздравлении он также поблагодарил матерей за «любовь, понимание и прощение», а также за уроки, которые вспоминаются спустя годы.

«Нам, мужчинам, скажем прямо, порой непросто быть достойными вас. Но мы будем к этому стремиться и делать всё, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», — заключил глава государства.

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