0
19:16
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
17:32
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
16:05
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
14:56
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
13:26
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
11:32
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
11:10
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Еще новости
  • Коротко
Общество

Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта

Сегодня, 8 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
  • Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями поздравили псковичек с 8 марта
    Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Прогуливаясь по городу, они поздравляли женщин с праздником, вручали тюльпаны, говорили добрые слова и пожелания.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов признался, что участвовал в таком мероприятии впервые, но «ему понравилось». «В будничной суете мы часто забываем говорить нашим женщинам как они нам дороги, но я хочу, чтобы они знали, мы их очень любим, они — лучшее, что у нас есть», — сказал Алексей Немов.

Михаил Ведерников в продолжение пожелал прекрасной половине человечества счастья, любви, заботы, внимания и поддержки с мужской стороны. «Пусть все ваши мечты обязательно сбываются!» — добавил губернатор.

Напомним, в прошлом году глава региона вместе с сыном также вручал цветы жительницам Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
08 марта 2019
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
08 марта 2019
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
08 марта 2019
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
08 марта 2019
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
08 марта 2019
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
08 марта 2019
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
08 марта 2019
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
08 марта 2019
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем

Идет загрузка...