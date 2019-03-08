Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта

19:16, 08 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 8 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области



Фото: Пресс-служба администрации Псковской области







































Прогуливаясь по городу, они поздравляли женщин с праздником, вручали тюльпаны, говорили добрые слова и пожелания.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов признался, что участвовал в таком мероприятии впервые, но «ему понравилось». «В будничной суете мы часто забываем говорить нашим женщинам как они нам дороги, но я хочу, чтобы они знали, мы их очень любим, они — лучшее, что у нас есть», — сказал Алексей Немов.

Михаил Ведерников в продолжение пожелал прекрасной половине человечества счастья, любви, заботы, внимания и поддержки с мужской стороны. «Пусть все ваши мечты обязательно сбываются!» — добавил губернатор.

Напомним, в прошлом году глава региона вместе с сыном также вручал цветы жительницам Пскова.