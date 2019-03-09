Медики: Боевые искусства помогут победить вашу депрессию

10:53, 09 марта 2019, ПАИ

Медики, считают, что для того, чтобы победить депрессию, важно сохранять физическую активность, убрать из рациона некоторые продукты питания, а также правильно выстроить свой досуг. При этом медики рекомендуют также заниматься велоспортом и занятиями боевыми искусствами, пишет газета «Известия».

В частности, согласно исследованиям, люди, которые хотя бы час в неделю занимались физическими упражнениями, улучшали свое психическое состояние.

Также для борьбы с симптомами депрессии можно вести дневник, в который важно записывать позитивные моменты, произошедшие за день. Специалисты рекомендуют больше читать, хорошо высыпаться, заниматься йогой, а также проводить время на солнце.