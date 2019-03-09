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Общество

Одного из самых опасных преступников поймали в США

8 марта в США арестовали Ламонта Стефенсона – одного из десяти самых опасных преступников страны. Об этом сообщает газета «Известия».

В 2014 году мужчина задушил свою девушку и ее собаку, а потом уехал из штата. Также, по данным правоохранителей, ночью 6 марта этого года Стефенсон убил другую женщину и ее кошку.

Задержать его удалось после сообщения о подозрительном человеке, который припарковался на своем автомобиле в округе Принс-Джорджес. Полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске, кроме того, они обнаружили у него огнестрельное оружие.

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