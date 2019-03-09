До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта

18:20, 09 марта 2019, ПАИ

10 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -1 до +4 градусов, днем от +1 до +6.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.