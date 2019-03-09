Пропавшего мужчину с оттопыренными ушами и шрамами на животе ищет полиция в Псковском районе

11:58, 09 марта 2019, ПАИ

Полиция в Псковском районе разыскивает 32-летнего Дениса Руденко, который 5 января ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе УМВД РФ по Псковской области.

Рост пропавшего от 175 до 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные. Волосы волнистые темно-русые собраны в хвостик. Мужчина был одет в синие джинсы, темную куртку, полуботинки и вязаную шапку темного цвета. Есть шрамы на животе.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Дениса Руденко, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8-(8112)-676-872, 676- 851, 676-874 и 676-844.