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Общество

Праздник танца прошел в пыталовской деревне в Международный женский день

8 марта в поселке Белорусский Пыталовского района прошел VII фестиваль хореографического творчества детей и молодежи «Праздник танца». В нем приняли участие танцевальные коллективы Пыталовского района и соседних районов Псковской области и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Пыталовский район был представлен танцевальной группой «Фенечки» (руководитель Оксана Крылова), «Народным» коллективом «Вдохновение» (руководитель Светлана Лебедева), коллективами «Ладушки», «Калейдоскоп» и «Авангард» (руководитель Екатерина Пугач), клубом любителей танца «Русская душа» (руководитель Кристина Воробьева), хореографическим ансамблем «Сюрприз» (руководитель Наиля Мельникова), группой «Dance mix» (руководитель Эльвира Исаевская) и коллективом «Пируэт» (руководитель Алексей Кемпи).

На праздник танца также приехали детский хореографический коллектив «Энергия» (руководитель Татьяна Алексеева) из Красногородска, коллектив «Надежда» (руководитель Анна Гринчишина) из Пушкинских Гор, студия современного танца «Street Dance» (руководитель Анна Васильева) из Острова.

Латвию представили молодежный коллектив народного танца «Кусти куст» (руководитель Ирэна Каша), танцевальная группа Музыкальной школы из Балтинавского края (руководитель Дита Нипэрэ), танцевальный коллектив «Камс» (руководитель Валентина Кирсанова) и коллектив «Мы» (руководитель Жанна Иванова).

Зрители увидели танцевальные номера народных и современных жанров. Выступающие порадовали гостей своими яркими костюмами и оригинальной музыкой. Все коллективы и их руководители получили благодарственные письма и сувениры на память.

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