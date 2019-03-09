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Общество

Международный линейный коллайдер планируется построить в Японии

На японском острове Хонсю может появится Международный линейный коллайдер. Как пишет портал «Росбалт», инициативу обсудят США и страны Евросоюза.

Сообщается, что коллайдер будет представлять собой систему тоннелей длиной 20 километров, в которой планируется разгонять почти до скорости света и сталкивать элементарные частицы, чтобы сымитировать условия при зарождении Вселенной.

На строительство коллайдера потратят около 800 млрд иен ($7 млрд). Пока Токио не пришел к выводу о том, насколько оправдан проект, требующий столь высоких затрат.

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