Самым старым человеком в мире признана жительница Японии

18:04, 09 марта 2019, ПАИ

Cамым пожилым человеком Земли официально признана жительница Японии Канэ Танака, возраст которой составляет 116 лет и 66 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Книги рекордов Гиннесса.

В доме для престарелых в городе Фукуока женщине присудили почетное звание на официальной церемонии. Она живет там с 2005 года. Также сообщается, что когда женщина рано встает, любит есть сладкое и играть в настольные игры. Когда ей было 103 года, она пережила операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор другие серьезные недуги ее не беспокоили.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она проработала всю жизнь продавщицей рисовых лепешек моти в магазине, который она открыла с мужем. Во время Второй мировой войны ее супруг и старший сын погибли.