0
18:20
До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
17:46
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
16:11
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
15:27
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
14:40
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
13:38
Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»
13:16
Ушел из жизни актер Владимир Этуш
Еще новости
Общество

Самым старым человеком в мире признана жительница Японии

Cамым пожилым человеком Земли официально признана жительница Японии Канэ Танака, возраст которой составляет 116 лет и 66 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Книги рекордов Гиннесса.

В доме для престарелых в городе Фукуока женщине присудили почетное звание на официальной церемонии. Она живет там с 2005 года. Также сообщается, что когда женщина рано встает, любит есть сладкое и играть в настольные игры. Когда ей было 103 года, она пережила операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор другие серьезные недуги ее не беспокоили.

Канэ Танака  родилась 2 января 1903 года. Она проработала всю жизнь продавщицей рисовых лепешек моти в магазине, который она открыла с мужем. Во время Второй мировой войны ее супруг и старший сын погибли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
09 марта 2019
До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
09 марта 2019
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
09 марта 2019
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
09 марта 2019
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
09 марта 2019
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»
09 марта 2019
Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»
Ушел из жизни актер Владимир Этуш
09 марта 2019
Ушел из жизни актер Владимир Этуш
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
09 марта 2019
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня

Идет загрузка...