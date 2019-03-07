Возле воинской части в Ленобласти взорвалось взрывное устройство, замаскированное под фонарик

09:53, 10 марта 2019, ПАИ

В деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области в нескольких десятках метров от КПП зенитно-ракетной воинской частей взорвалось замаскированное под ручной фонарь взрывное устройство, начинённое поражающими элементами — гайками. Об этом сообщает 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около полудня 8 марта. Металлический фонарь неподалеку от КПП обнаружил караульный, который поднял его и отбросил в сторону. Через несколько десятков секунд произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.

Взрывотехники регионального управления ФСБ установили, что взрывное устройство, замаскированное под фонарь, должно было сработать после нажатия кнопки включения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.