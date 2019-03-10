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Общество

Региональное управление МЧС напоминает жителям Псковской области о запрете и опасносте выхода на лед

Главное управление МЧС России по Псковской области распространило напоминание о вступившем с 8 марта в силу запрете выхода на лед водных объектов. В ведомстве напоминают, что сейчас, с наступлением теплой походы, ледовое покрытие теряет целостность, появляются промоины, из-за подвижек ледовых полей образуются трещины. Рыбалка со льда в таких условиях может обернуться трагедией.

«На водоёмах Псковской области сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он приобретает непрочную структуру, во многих местах появляются открытые участки воды. Тёплая погода с каждым днём делает лёд на водоемах тоньше и тоньше. Напоминаем, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с 8 марта 2019 года, запрещён. Об этом издано соответствующее Распоряжение Комиссии Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — говорится в заявлении ведомства. — Однако никакие запреты не могут остановить рыболовов-любителей. В надежде на богатый улов, рыбаки выходят на лёд, забывая об осторожности».

В региональном ГУ МЧС подчеркнули, что небольшие заморозки по ночам не смогут укрепить подтаявший лёд, а наоборот, могут создать ловушку, когда полынья или прорубь затянется тонкой ледяной коркой, которая сломается под ногами неосторожного человека. Кроме того, возможны подвижки ледовых полей и образование значительных трещин и разрывов ледового покрытия. В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые, несмотря на запрет выхода на лёд водоёмов Псковской области, на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации.

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