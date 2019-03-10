0
11:49
Газоснабжение домов на улице Владимирской в деревне Родина полностью восстановлено
09:27
Сегодня в России отмечают Прощеное воскресенье и Масленицу
18:20
До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
17:46
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
16:11
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
15:27
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
14:40
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
Еще новости
Общество

Газоснабжение домов на улице Владимирской в деревне Родина полностью восстановлено

Газоснабжение в домах на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района полностью восстановлено. Это произошло в субботу, 9 сентябюря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

Чиновник сообщил, что большинство домов были подключены к природному газу еще накануне, 8 марта, однако оставалось несколько подъездов, в которых бригады газовщиков не смогли попасть в некоторые квартиры. На данный момент все необходимые работы выполнены.

Отметим, ликвидация аварии на газопроводе в поселке Родина находилась на контроле Администрации области и регионального Комитета по строительству и ЖКХ.

Прорыв газопровода случился по вине застройщика, ООО «Эгле», который проводил земляные работы без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Псков». В результате несанкционированных действий без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов. На устранение аварии были оперативно направлены ремонтные бригады из Пскова, Порхова и Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Газоснабжение домов на улице Владимирской в деревне Родина полностью восстановлено
10 марта 2019
Газоснабжение домов на улице Владимирской в деревне Родина полностью восстановлено
Сегодня в России отмечают Прощеное воскресенье и Масленицу
10 марта 2019
Сегодня в России отмечают Прощеное воскресенье и Масленицу
До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
09 марта 2019
До +6 градусов и снег с дождем обещают псковичам 10 марта
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
09 марта 2019
Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
09 марта 2019
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» обнаружили в Германии
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
09 марта 2019
Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
09 марта 2019
Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове
Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»
09 марта 2019
Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»

Идет загрузка...