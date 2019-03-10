Газоснабжение домов на улице Владимирской в деревне Родина полностью восстановлено

11:49, 10 марта 2019, ПАИ

Газоснабжение в домах на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района полностью восстановлено. Это произошло в субботу, 9 сентябюря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

Чиновник сообщил, что большинство домов были подключены к природному газу еще накануне, 8 марта, однако оставалось несколько подъездов, в которых бригады газовщиков не смогли попасть в некоторые квартиры. На данный момент все необходимые работы выполнены.

Отметим, ликвидация аварии на газопроводе в поселке Родина находилась на контроле Администрации области и регионального Комитета по строительству и ЖКХ.

Прорыв газопровода случился по вине застройщика, ООО «Эгле», который проводил земляные работы без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Псков». В результате несанкционированных действий без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов. На устранение аварии были оперативно направлены ремонтные бригады из Пскова, Порхова и Печор.