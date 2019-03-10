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Спорт

Российский боксер Дмитрий Бивол защитит титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу в Вероне над американцем Джо Смитом-младшим.

Как сообщает Championat.com, россиянин победил на картах всех трех судей: 118:110, 119:109 и 119:109.

28-летний Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBA. Ранее он отстоял звание в поединках с Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.

Отмечается, что это уже 16-я победа россиянина в профессиональном боксе.

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