Российский боксер Дмитрий Бивол защитит титул чемпиона мира по версии WBA

11:55, 10 марта 2019, ПАИ

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу в Вероне над американцем Джо Смитом-младшим.

Как сообщает Championat.com, россиянин победил на картах всех трех судей: 118:110, 119:109 и 119:109.

28-летний Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBA. Ранее он отстоял звание в поединках с Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.

Отмечается, что это уже 16-я победа россиянина в профессиональном боксе.