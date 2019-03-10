В понедельник стартует всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

12:53, 10 марта 2019, ПАИ

С 11 по 22 марта пройдет всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, акция направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

«Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне. Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется!», — сказано в обращении ведомства.

УМВД России по Псковской области напоминает о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» УМВД - (8112) 59-22-33

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49

Сообщения можно также отправлять на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.