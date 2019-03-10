Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на этапе Кубка мира

12:58, 10 марта 2019, ПАИ

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити и попутно установил новый мировой рекорд.

Как сообщает Championat.com, российский атлет преодолел дистанцию за 33,61 секунды. Второе место занял японец Тацуя Синхама с результатом 33,83 секунды, а третье - еще один японский спортсмен Юма Мураками с результатом 34,11 секунды.

В зачете Кубка мира на дистанции 500 метров Кулижников занял первое место с 572 очками, вторым идет Синхама (474), третьим - норвежец Ховард Лорентсен (418).

Предыдущий мировой рекорд - 33,98 секунды - установил также Павел Кулижников.