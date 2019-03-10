Российские керлингистки завоевали бронзу на Универсиаде в Красноярске

13:54, 10 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 10 марта, российские керлингистки победили команду Великобритании на зимней универсиаде в Красноярке и завоевали бронзовые медали турнира. Как сообщает «Советский спорт», встреча за третье место завершилась со счетом 12:5.

В состав российской сборной входят Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Первое место на женском турнире по керлингу заняла сборная Швеции, которая одолев в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.

Отметим, в медальном зачете Универсиады сборная России идет на первом месте, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых.