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До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»

В Пскове с 18 по 22 марта пройдет уже 5-е по счету ежегодное спортивное мероприятие «Неделя здоровья».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, в этом году участники мероприятия будут состязаться в таких категориях, как волейбол, фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

18 марта пройдут соревнования по волейболу, на следующий день — фитнес-тест, который включает в себя: скалодром, джаст денс, батуты, головоломки и квесты. 20 марта пройдут витамин челлендж и стрельба из лука, 21 марта плавание, а 22 марта — боулинг и армреслинг.

До участия в состязаниях допускаются команды в составе 6 человек, среди которых должно быть не меньше двух девушек.

Участникам необходимо приходить в спортивной форме, дополнительные очки начисляют за единый стиль команды. Также необходимо представить организаторам название своей команды, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Участниками состязаний могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Приём заявок осуществляется до 15 марта.

Подать заявку на участие можно заполнив онлайн-форму >>>

Справки по телефону: 56-44-44

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