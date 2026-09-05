Городской турнир по таврелям в честь Дня знаний прошёл в Пскове 5 сентября
Городской турнир по таврелям, посвящённый Дню знаний, состоялся в Пскове 5 сентября. Об этом сообщает Федерация таврелей Псковской области.
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
-
Фото: Федерация таврелей Псковской области
В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов – от опытных игроков до новичков 2019 года рождения.
По итогам семи туров с контролем времени 10+5 победителем турнира стал Дмитрий Шерешков, набравший шесть очков из семи. Второе место занял Никита Виноградов с 5,5 очками, третье – Вероника Петрова с пятью очками.
Лучшие результаты в возрастных и специальных категориях показали Игорь Наумов (2014-2016 годы рождения), Дарья Веселова (девушки) и Матвей Иванов (2017 год рождения и моложе).
Уроженец Псковской области Михайлов в третий раз в сезоне выйдет в старте на матче РПЛ