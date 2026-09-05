Городской турнир по таврелям в честь Дня знаний прошёл в Пскове 5 сентября

21:53, 05 сентября 2026, ПАИ

Городской турнир по таврелям, посвящённый Дню знаний, состоялся в Пскове 5 сентября. Об этом сообщает Федерация таврелей Псковской области.



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области

















В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов – от опытных игроков до новичков 2019 года рождения.

По итогам семи туров с контролем времени 10+5 победителем турнира стал Дмитрий Шерешков, набравший шесть очков из семи. Второе место занял Никита Виноградов с 5,5 очками, третье – Вероника Петрова с пятью очками.

Лучшие результаты в возрастных и специальных категориях показали Игорь Наумов (2014-2016 годы рождения), Дарья Веселова (девушки) и Матвей Иванов (2017 год рождения и моложе).