Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Гдовском округе 1 октября

20:43, 05 сентября 2026, ПАИ

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, депутатов Законодательного Собрания Псковской области и местного самоуправления состоится 1 октября в Гдовском муниципальном округе. Об этом сообщает региональный оператор ГТО.

Мероприятие посвящено Году единства народов России. Поучаствовать могут мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет с медицинским допуском. Команды формируются по двум группам: районные команды (пять участников, минимум одна женщина) и команды Пскова, Великих Лук, правительства области и областного Заксобрания (десять участников, минимум две женщины). В составе каждой команды может быть ограниченное число участников моложе 30 лет.

Программа включает испытания по семи возрастным ступеням: наклон вперёд, подтягивание (или рывок гири для мужчин), отжимания (для женщин), поднимание туловища, а также бег на 1 000, 2 000 и 3 000 метров. Победители и призёры в личном и командном зачётах будут награждены грамотами, медалями и кубками. Предварительные заявки принимаются до 23 сентября.