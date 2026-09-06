Псковская команда стала лучшей в СЗФО на финале «Зарницы 2.0» в Волгограде

14:42, 06 сентября 2026, ПАИ

В Волгограде завершился финал старшей возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие 86 сильнейших команд со всей страны. Команда из Псковской области «Заслоновцы‑Воин» показала отличные результаты, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX















В командном зачёте отряд занял первое место по Северо-Западному федеральному округу и третье место в командном марш-броске. В индивидуальном зачёте Елизавета Жарнова стала лучшим военкором финала, получив первое место.

«Благодарю ребят, а также наставников из «Движения первых» и центра «Воин» за волю к победе, слаженность и достойное представление Псковской области на всероссийском уровне», – отметил губернатор.

Ведерников также сообщил, что скоро эстафету участия в финале подхватит команда специальной возрастной категории «Наследие-Воин 60» из Невельского района, и пожелал отряду удачи и ярких побед.

Организаторы мероприятия – «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» – проводят игру при поддержке Росмолодёжи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что отряды из Псковской области заняли призовые места на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который прошёл в Северо-Западном федеральном округе.