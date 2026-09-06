«Луки-Энергия» подписала контракт с казахстанским легионером, игравшим в Лиге конференций

20:27, 06 сентября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» объявил о подписании контракта с 21-летним казахстанским нападающим Батырханом Мустафиным. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Мустафин является воспитанником футбольного клуба «Астана». В активе нападающего пять матчей за первую команду «Астаны», в том числе выход на замену в матче Лиги конференций УЕФА против кипрского «Пафоса» в ноябре 2024 года. Вместе с «Астаной» он стал обладателем кубка Лиги Казахстана в 2024 году.

Напомним, что в прошедшем матче «Луки-Энергия» обыграла «Торпедо-Владимир» и вышла на третье место в турнирной таблице.