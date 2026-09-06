ФК «Луки-Энергия» на выезде обыграл «Торпедо-Владимир» во Второй лиге

20:06, 06 сентября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде обыграл «Торпедо-Владимир» со счётом 2:1 в 22-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Великолучане открыли счёт на 52-й минуте усилиями Льва Ушахина. Торпедовцы отыгрались, забив гол с пенальти. Победный мяч в ворота хозяев – также с пенальти – забил Иван Галанин.

«Луки-Энергия» вышла на третье место в турнирной таблице, обойдя «Балтику-2». Великолукский клуб уступает два очка лидирующему «Мурому».

Следующий матч во Второй лиге великолучане проведут против петербургской «Звезды» на выезде 14 сентября.

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