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Спорт

Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло в формате 4 х 4

Российские ватерполисты одержали победу над командой Хорватии в полуфинале мирового первенства в формате 4 х 4, который проходит в Дубровнике. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Федерация водных видов спорта России

Основное время матча завершилось вничью: после четырёх сетов счёт был 2:2. В серии пенальти сильнее оказались россияне – 2:1.

В финале турнира сборная России встретится с командой Испании.

Соревнования завершатся 6 сентября. Этот турнир стал первым в истории международным соревнованием по водному поло в формате 4 х 4.

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