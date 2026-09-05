Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло в формате 4 х 4
Российские ватерполисты одержали победу над командой Хорватии в полуфинале мирового первенства в формате 4 х 4, который проходит в Дубровнике. Об этом пишет ТАСС.
Основное время матча завершилось вничью: после четырёх сетов счёт был 2:2. В серии пенальти сильнее оказались россияне – 2:1.
В финале турнира сборная России встретится с командой Испании.
Соревнования завершатся 6 сентября. Этот турнир стал первым в истории международным соревнованием по водному поло в формате 4 х 4.
Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло в формате 4 х 4
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