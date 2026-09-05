Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло в формате 4 х 4

23:36, 05 сентября 2026, ПАИ

Российские ватерполисты одержали победу над командой Хорватии в полуфинале мирового первенства в формате 4 х 4, который проходит в Дубровнике. Об этом пишет ТАСС.

Основное время матча завершилось вничью: после четырёх сетов счёт был 2:2. В серии пенальти сильнее оказались россияне – 2:1.

В финале турнира сборная России встретится с командой Испании.

Соревнования завершатся 6 сентября. Этот турнир стал первым в истории международным соревнованием по водному поло в формате 4 х 4.