В конце марта в Пскове пройдет открытый турнир по самбо

15:31, 10 марта 2019, ПАИ

30 марта в универсальном спорткомплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района пройдет традиционный областной турнир по самбо среди мужчин в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом Побоище.

Как сообщает sport60.ru, 29 марта начнется работа мандатной комиссии (с 15:00 до 17:00 в ДЮСШ «Мастер», ул. Советская, 37) и взвешивание участников соревнований во всех весовых категориях (с 17:00 до 18:00, ДЮСШ «Мастер).

На следующий день уже в УСК «Олимп» пройдет довзвешивание (с 9:30 до 10:30), жеребьевка и совещание судей. Стартуют соревнованиях 30 марта в 12:00.