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Культура

На 85 году жизни умер исполнитель роли Сиси Кэпвелла в «Санта-Барбаре» Джед Аллан

В Калифорнии умер актер Джед Аллан (Jed Allan), известный по роли «Си Си» Чэннинг-Крейтон Кэпвелла в знаменитом в России сериале «Санта-Барбара». Он был 6 исполнителем этой роли и играл её дольше всех своих предшественников — с 8 января 1986 года и до завершения сериала в 1993 году.

Как сообщает Lenta.ru, информацию о смерти Джеда Аллана распространил TVLine со ссылкой на его сына Рика Брауна. По словам Рика, отец умер в окружении близких людей. 1 марта Аллану исполнилось 84 года.

Артист считается ветераном мыльных опер: в 1978 и 1979 годах он признавался лучшим актером этого формата по версии журнала Soap Opera Digest за роль в телесериале «Дни нашей жизни», который транслируется с ноября 1965-го по сей день. В этом сериале Аллан снимался с 1971-го по 1985 годы.

С 1986-го по 1993 год актер играл «Си Си» Кэпвелла в «Санта-Барбаре», снявшись в общей сложности в 1089 сериях. Эта роль принесла ему наибольшую популярность. Кроме того, Аллан появился в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210».

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