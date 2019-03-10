В авиакатастрофе Боинга-737 в Эфиопии погибли трое россиян

16:51, 10 марта 2019, ПАИ

В результате крушения самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в районе города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии погибли трое россиян: Елена и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на представителей авиакомпании.

Напомним, самолет, выполнявший рейс Аддис-Абеба — Найроби, потерпел крушение сегодня утром через примерно 6 минут после вылета. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Помимо граждан РФ, в самолете также находились 9 американцев, 7 граждан Великобритании и столько же французов.