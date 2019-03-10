0
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
09:13
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
Еще новости
Происшествия

Погибла 29-летняя российская поэтесса Лола Льдова

8 марта около 19 часов трагически погибла известная 29-летняя российская поэтесса Лола Льдова (настоящее имя - Александра Чернышова). Как передает «РИА Новости», об этом в своем канале в Telegram сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Лола Льдова, фото из vk.com

«Погибла Лола Льдова, большой русский поэт. Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. В чем-то они даже похожи — с поправкой на современность слога, рифмы и синтаксиса», - написала Симоньян

По словам близких поэтессе, причиной гибели стало падение из окна 11 этажа из-за несчастного случая. В этот день девушка отмечала 8 марта со своим мужем. В ходе ссоры она забралась на подоконник и сорвалась. 

У погибшей остался 7-месячный ребенок. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 8
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 2
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники

Идет загрузка...