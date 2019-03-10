Погибла 29-летняя российская поэтесса Лола Льдова

17:48, 10 марта 2019, ПАИ

8 марта около 19 часов трагически погибла известная 29-летняя российская поэтесса Лола Льдова (настоящее имя - Александра Чернышова). Как передает «РИА Новости», об этом в своем канале в Telegram сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Погибла Лола Льдова, большой русский поэт. Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. В чем-то они даже похожи — с поправкой на современность слога, рифмы и синтаксиса», - написала Симоньян

По словам близких поэтессе, причиной гибели стало падение из окна 11 этажа из-за несчастного случая. В этот день девушка отмечала 8 марта со своим мужем. В ходе ссоры она забралась на подоконник и сорвалась.

У погибшей остался 7-месячный ребенок.