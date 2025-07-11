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Происшествия

Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Острова, Себежа и Псковского района звонили неизвестные и представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. Они сообщили своим собеседникам, что якобы какие-то злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированное снятие денег с их банковских счетов. Для предотвращения этих противоправных деяний махинаторы рекомендовали гражданам срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых геймеров под предлогом продажи игровой валюты в одной из компьютерных игр. Ещё нескольким гражданам они заявили, что якобы ошибочно перевели им деньги, и потребовали их вернуть.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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