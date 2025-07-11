Опора для дорожных знаков рухнула в центре Пскова
Опора для дорожных знаков и светофора рухнула у пешеходного перехода на площади Ленина в Пскове сегодня, 11 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер обрушится на Псковскую область сегодня во второй половине дня.
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