Опора для дорожных знаков рухнула в центре Пскова

14:45, 11 июля 2025, ПАИ

Опора для дорожных знаков и светофора рухнула у пешеходного перехода на площади Ленина в Пскове сегодня, 11 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер обрушится на Псковскую область сегодня во второй половине дня.