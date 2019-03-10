Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове

17:58, 10 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в Псковской области прошло празднование Масленицы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, вместе с жителями и гостями города в них принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей.

На Октябрьской площади, улице Пушкина и в Детском парке развернулись несколько концертных, торговых и интерактивных площадок, проходят театрализованные представления проводов зимы с хороводами, конкурсами и угощениями блинами. Также состоится традиционная акция «Блинный поединок», все вырученные деньги с которой пойдут на благотворительность.

Гуляния завершились в 16:00. Сожжение чучела Масленицы в этом году не состоялось из-за плохой работы.

Мероприятия по случаю Масленицы прошли и в других муниципалитетах. Наиболее масштабные праздничные программы проводов зимы были подготовлены в Изборске и Великих Луках.

В «южной столице» региона 9 марта гуляния начались с костюмированного парада-маскарада. Колонна ряженых, во главе с символом праздника — веселым Блином, прошла через центральный мост к площади Ленина, где и развернулась основная масленичная программа.

В Изборске праздник прошел с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, ансамбля русской народной песни «Очелье» и гостей из Сетомаа. В конкурсах был разыгран и главного приза — мешок муки.