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Политика

Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание

Два административных иска избирательной комиссии Псковской области к областному отделению КПРФ и к выдвинутым данным избирательным объединением кандидатам в депутаты поступили в Псковский областной суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Иск к выдвинутым кандидатам в депутаты Кутелеву и Акимовой касается отмены регистрации. В настоящий момент они зарегистрированы в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Судебные заседания по данным административным делам назначены на 8 сентября.

Ранее сообщалось, что суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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