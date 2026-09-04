Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание

16:09, 04 сентября 2026, ПАИ

Два административных иска избирательной комиссии Псковской области к областному отделению КПРФ и к выдвинутым данным избирательным объединением кандидатам в депутаты поступили в Псковский областной суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Иск к выдвинутым кандидатам в депутаты Кутелеву и Акимовой касается отмены регистрации. В настоящий момент они зарегистрированы в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Судебные заседания по данным административным делам назначены на 8 сентября.

Ранее сообщалось, что суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области.