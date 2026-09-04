Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
Два административных иска избирательной комиссии Псковской области к областному отделению КПРФ и к выдвинутым данным избирательным объединением кандидатам в депутаты поступили в Псковский областной суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Иск к выдвинутым кандидатам в депутаты Кутелеву и Акимовой касается отмены регистрации. В настоящий момент они зарегистрированы в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.
Судебные заседания по данным административным делам назначены на 8 сентября.
Ранее сообщалось, что суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
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Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
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