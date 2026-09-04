Наталья Мельникова назвала демографию главным направлением Народной программы

16:55, 04 сентября 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Законодательного Собрания Псковской области Наталья Мельникова назвала демографическую политику одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». По её словам, в центре этого направления должен находиться человек - семья, ребёнок, родители и представители старшего поколения.

«Люди - главное богатство России, главное богатство Псковской области. И чем больше в нашей стране будет крепких семей, чем больше будет рождаться детей, чем больше будет счастливых, уверенных в завтрашнем дне людей, тем сильнее будет и наш регион, и вся Россия», - приводит слова Натальи Мельниковой пресс-служба регионального отделения партии.

По словам сенатора, демографическая политика, прежде всего, связана с созданием условий, при которых семьи могут уверенно планировать будущее и рождение детей. Речь идёт о поддержке молодых семей, доступной социальной помощи, здравоохранении и региональных мерах, которые дополняют федеральные программы.

При этом демография, подчеркнула Наталья Мельникова, не ограничивается вопросами рождаемости. Важная часть этой работы — создание условий для активной и полноценной жизни старшего поколения. «Это люди, которые прошли большой трудовой путь, накопили огромный жизненный и профессиональный опыт, и очень важно, что сегодня они не остаются в стороне от общественной жизни», - отметила сенатор.

Одним из примеров такой работы она назвала проект «Активное долголетие». По словам Натальи Мельниковой, сегодня в него вовлечены 40% представителей старшего поколения. Участники занимаются физкультурой и спортом, осваивают новые навыки, участвуют в общественной жизни и передают свой опыт молодёжи.

Отдельное место в демографической политике занимает здравоохранение. Доступность медицинской помощи, профилактика, ранняя диагностика, охрана материнства и детства напрямую влияют на здоровье населения и, как следствие, на демографическую ситуацию, считает сенатор.

Говоря о конкретных мерах поддержки семей, Наталья Мельникова привела данные по материнскому капиталу. С 2007 года федеральный сертификат на него получили 61 тысяча семей в Псковской области. При этом 39 тысяч семей направили средства на улучшение жилищных условий.

Ещё 22 тысячи семей в регионе получают единое пособие для нуждающихся семей. Сенатор подчеркнула, что за каждой такой цифрой стоят конкретные люди и жизненные ситуации, которым государственная поддержка должна помогать справляться с трудностями.

Для самой Натальи Мельниковой тема социальной и демографической политики связана и с профессиональным опытом. До работы в Совете Федерации она 25 лет трудилась в системе Фонда социального страхования России, где занималась вопросами социальной поддержки граждан. «Это была работа не с абстрактными показателями, а с конкретными судьбами, семьями, жизненными ситуациями», - подчеркнула она.

По мнению сенатора, все эти направления - поддержка семей, развитие здравоохранения, помощь старшему поколению, активное долголетие и адресные социальные меры — должны рассматриваться как единая система. «Для меня Народная программа - это, прежде всего, разговор о людях. О тех, ради кого принимаются решения», — заключила Наталья Мельникова.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.