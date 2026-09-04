Наталья Мельникова назвала демографию главным направлением Народной программы
Сенатор РФ от Законодательного Собрания Псковской области Наталья Мельникова назвала демографическую политику одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». По её словам, в центре этого направления должен находиться человек - семья, ребёнок, родители и представители старшего поколения.
«Люди - главное богатство России, главное богатство Псковской области. И чем больше в нашей стране будет крепких семей, чем больше будет рождаться детей, чем больше будет счастливых, уверенных в завтрашнем дне людей, тем сильнее будет и наш регион, и вся Россия», - приводит слова Натальи Мельниковой пресс-служба регионального отделения партии.
По словам сенатора, демографическая политика, прежде всего, связана с созданием условий, при которых семьи могут уверенно планировать будущее и рождение детей. Речь идёт о поддержке молодых семей, доступной социальной помощи, здравоохранении и региональных мерах, которые дополняют федеральные программы.
При этом демография, подчеркнула Наталья Мельникова, не ограничивается вопросами рождаемости. Важная часть этой работы — создание условий для активной и полноценной жизни старшего поколения. «Это люди, которые прошли большой трудовой путь, накопили огромный жизненный и профессиональный опыт, и очень важно, что сегодня они не остаются в стороне от общественной жизни», - отметила сенатор.
Одним из примеров такой работы она назвала проект «Активное долголетие». По словам Натальи Мельниковой, сегодня в него вовлечены 40% представителей старшего поколения. Участники занимаются физкультурой и спортом, осваивают новые навыки, участвуют в общественной жизни и передают свой опыт молодёжи.
Отдельное место в демографической политике занимает здравоохранение. Доступность медицинской помощи, профилактика, ранняя диагностика, охрана материнства и детства напрямую влияют на здоровье населения и, как следствие, на демографическую ситуацию, считает сенатор.
Говоря о конкретных мерах поддержки семей, Наталья Мельникова привела данные по материнскому капиталу. С 2007 года федеральный сертификат на него получили 61 тысяча семей в Псковской области. При этом 39 тысяч семей направили средства на улучшение жилищных условий.
Ещё 22 тысячи семей в регионе получают единое пособие для нуждающихся семей. Сенатор подчеркнула, что за каждой такой цифрой стоят конкретные люди и жизненные ситуации, которым государственная поддержка должна помогать справляться с трудностями.
Для самой Натальи Мельниковой тема социальной и демографической политики связана и с профессиональным опытом. До работы в Совете Федерации она 25 лет трудилась в системе Фонда социального страхования России, где занималась вопросами социальной поддержки граждан. «Это была работа не с абстрактными показателями, а с конкретными судьбами, семьями, жизненными ситуациями», - подчеркнула она.
По мнению сенатора, все эти направления - поддержка семей, развитие здравоохранения, помощь старшему поколению, активное долголетие и адресные социальные меры — должны рассматриваться как единая система. «Для меня Народная программа - это, прежде всего, разговор о людях. О тех, ради кого принимаются решения», — заключила Наталья Мельникова.
Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.
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