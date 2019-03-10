Накануне Великого поста в Троицком соборе в Пскове прошла поздняя Божественная литургия

18:19, 10 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в Троицком соборе Пскова Митрополит Псковский и Порховский Тихон провел Божественную литургию, посвященную Прощеному воскресенью и началу Великого поста. Богослужебные песнопения исполнил хор Сретенского монастыря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова, на службе присутствовал глава Пскова Иван Цецерский.

Напомним, в последний день перед Великим постом - Прощеное воскресенье - православные верующие просят друг у друга прощения. В этот день во всех храмах Русской православной церкви во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий многодневный пост.

Митрополит Тихон в своей проповеди призвал верующих искренне, а не формально, попросить прощения у Бога и у близких. Предстоящий Великий пост, отметил Митрополит, является совершенно особым временем для верующего человека. «Пост дает нам возможность переосмыслить свою жизнь. Все мы совершаем ошибки - никто не совершенен. Но Бог, по милости Своей и всепрощению, дает нам возможность подняться и исправить содеянное. Таким образом и мы должны прощать ближних, как Бог простил нас», - обратился к верующим владыка.

Добавим, в 2019 гoду нaчaлo пocтa пpиxoдитcя нa пoнeдeльник, 11 мapтa, a oкoнчaниe - нa cуббoту, 27 aпpeля, накануне Пасхи.