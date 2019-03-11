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Общество

На 9 месяцев в тюрьму отправился житель Локни за продажу дешевой бижутерии под видом ювелирных изделий

На 9 месяцев отправился в исправительную колонию строгого режима ранее судимый 48-летний житель Локни за мошенничество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина на рыночной площади Локни приобрел дешевую бижутерию в виде цепочки светло-золотистого цвета и кольца с камнями светло-серебристого цвета на общую сумму не более 200 рублей. После этого он пошел к знакомым, проживавшим вместе с ним на одной улице, и продал им под видом ювелирных украшений приобретенную бижутерию вместе с где-то найденными серьгами из металла светло-золотистого цвета.

Отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления имел ряд неснятых и не погашенных судимостей за совершение преступлений против собственности.

Локнянский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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