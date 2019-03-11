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Общество

Пройти тест на ВИЧ на рабочем месте смогут россияне

В России тест на ВИЧ можно будет пройти на рабочем месте. Как пишет газета «Известия», в Министерстве труда уже начали разрабатывать план для работодателей, окончательные рекомендации планируется представить в конце года.

Автором инициативы выступила Международная организация труда (МОТ). По словам специалистов, результаты тестов будут скрыты от других коллег и работодателей.

Руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский пояснил, что рабочие места являются идеальным местом для прохождения тестирования.

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