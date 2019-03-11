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Общество

Прокурор добился установки ограждения вокруг одной из школ в Бежаницком районе

Прокурор Бежаницкого района добился установки ограждения по периметру одной из школ в муниципалитете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что в силу требований федерального законодательства об образовании в Российской Федерации образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

При этом действующими санитарно-эпидемиологическими правилами в указанной сфере установлено, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление, чтобы обязать образовательное учреждение установить ограждение, а администрацию района – обеспечить финансирование данных работ.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчиков возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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