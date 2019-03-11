Публичные слушания пройдут в региональном управлении налоговой службы 12 марта

09:40, 11 марта 2019, ПАИ

12 марта в 10:00 в УФНС России по Псковской области проведет в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области (улица Яна Фабрициуса, дом 2-а, кабинет №608) публичное обсуждение на тему: «НДС для плательщиков единого сельскохозяйственного налога с 1 января 2019 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Подать заявку на участие в публичном обсуждении можно по телефонам: (8112) 699-274, 699-342. При посещении мероприятия необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Публичные обсуждения проводятся с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.

Напомним, что публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов проводятся ежеквартально в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».