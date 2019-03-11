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Общество

11 ФАПов создадут в районах Псковской области в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

Создание 11 фельдшерско-акушерских пунктов будет начато в Псковской области в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», развитие первичной медико-санитарной помощи в регионе продолжается в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

ФАПы планируется открыть в деревнях Блясино, Покровское, Ильинское (Красногородский район), Кошелевицы (Плюсский район), Лютые Болоты (Порховский район), Борисенки, Березка (Себежский район), Лудони, Ровное, Молоди (Стругокрасненский район) и поселке Приозерный (Опочецкий район).

Также будут приобретены 16 передвижных медицинских комплексов для оснащения организаций системы здравоохранения региона. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на поставку техники.  

Кроме того, по проекту «Здоровое будущее» в этом году планируется закупка рентгенологического, ультразвукового, офтальмологического оборудования и проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств в областной, Псковской и Великолукской городских детских больницах.

Еще 27 единиц медицинского оборудования будут приобретены для переоснащения учреждений, оказывающих помощь онкобольным. Медтехника поступит в областной онкологический диспансер и его великолукский филиал.

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