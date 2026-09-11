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Общество

ЕКП «Псковская» выдали первым держателям карт в отделениях банков

В Псковской области в отделениях банков-эмитентов – партнёров проекта Сбербанк и ВТБ началась выдача электронных карт жителя региона: ЕКП «Псковская» для взрослых и «ЕКПшек «Псковская» для детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Одним из первых обладателей взрослой карты стал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, оформивший ЕПК в одном из отделений ВТБ в Пскове.

«Любое предложение должно поступать вовремя. Когда я пришёл по делам в отделение банка, мне предложили оформить ЕКП «Псковская». Я уже слышал об этой инициативе как о единой карте жителя региона. Проект действительно актуален, а главное преимущество – возможность получения скидок и бонусов не только в Псковской области, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с перспективой дальнейшего расширения в других субъектах страны. Мне приятно быть в числе первых держателей карты, и я обязательно буду рассказывать о её преимуществах бизнес-сообществу и жителям», – отметил Владимир Зубов.

В этот же день в отделении ВТБ свою первую банковскую карту «ЕКПшка «Псковская» получил 11-летний пскович, пятиклассник Фёдор Рычнев. Для школьника карта станет не только удобным финансовым инструментом, но и персональным электронным ключом для прохода в школу.

В отделении Сбербанка ЕКП «Псковская» в числе первых получила жительница областного центра Елена Степанова.

«Узнала из новостей о запуске ЕКП и решила сразу оформить. Опасалась, что процедура займёт много времени, но всё оформили буквально за десять минут – очень просто и понятно. Планирую активно пользоваться картой как дома, так и во время поездок в Санкт-Петербург. Карта даёт скидки у компаний-партнёров, при этом сохраняются привычные бонусы Спасибо, а ещё можно делать переводы и оплачивать коммуналку без комиссии. Для меня это очень удобно», – поделилась впечатлениями Елена Степанова.

Проект реализуется на базе государственной информационной системы «Единая карта петербуржца». Соответствующее соглашение о межрегиональном сотрудничестве было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Оформить карты может любой гражданин Российской Федерации с постоянной регистрацией на территории Псковской области. Выпуск и обслуживание карт осуществляются бесплатно в отделениях Сбербанка и Банка ВТБ (ПАО).

Подробная информация о сервисах, точках оформления и партнёрских программах доступна на официальном региональном портале или по короткому номеру единого информационного центра 122.

Напомним, идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.

1 сентября в Псковской области официально начался приём заявлений на выпуск электронных ЕКП «Псковская» и детских карт «ЕКПшка «Псковская». За первые четыре дня жители региона оформили более тысячи заявлений о выпуске единых карт в отделениях банков-партнёров.

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