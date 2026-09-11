На стройплощадках Пскова выявили трёх не вставших на воинский учёт бывших мигрантов

17:00, 11 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели в Пскове очередные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Рейд прошёл на строительных объектах города. Всего сотрудники военного следственного отдела проверили 15 граждан.

В результате были выявлены трое граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем проверенным гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, им рассказали о возможности поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы России.