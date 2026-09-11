В Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа

19:46, 11 сентября 2026, ПАИ

В муниципальных районах Псковской области стартовали концерты военных оркестров в рамках V Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В деревне Родина в Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа (Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что суворовцы из Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова выступают в Себеже.

Кроме того, военные оркестры сыграют на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове музыку народов России.