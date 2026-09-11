В Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа
В муниципальных районах Псковской области стартовали концерты военных оркестров в рамках V Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В деревне Родина в Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа (Ростов-на-Дону).
Ранее сообщалось, что суворовцы из Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова выступают в Себеже.
Кроме того, военные оркестры сыграют на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове музыку народов России.
В Житнице отметили День партизанской славы: митинг, концерт и военно‑спортивные состязания
В Псковском округе проходит плац-концерт 24-го военного оркестра Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа
Псковская область признана одной из лучших по качеству поддержки семей участников СВО
ИК-6 в Себежском округе посетили с проверкой зампрокурора Псковской области и члены ОНК