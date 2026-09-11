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Общество

ИК-6 в Себежском округе посетили с проверкой зампрокурора Псковской области и члены ОНК

Исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области, расположенную в посёлке городского типа Сосновый Бор Себежского муниципального округа, посетили заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко и члены общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Павлов и Ольга Шатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Проверяющих сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Тимур Курдюков и врио начальника учреждения Валентин Фомин. В ходе визита был проведён обход территории ИК-6: проверяющие посетили запираемые помещения, жилые отряды, столовую и швейные участки центра трудовой адаптации осуждённых.

Особое внимание уделялось медицинскому обеспечению лиц, отбывающих наказание, качеству питания, выполнению требований правил внутреннего распорядка, санитарному состоянию помещений, соблюдению трудового законодательства и правил пожарной безопасности, организации воспитательных и профилактических мероприятий.

При обходе члены комиссии и представители прокуратуры проводили беседы с осуждёнными на предмет наличия жалоб и заявлений, касающихся условий отбывания наказания. По всем поступившим обращениям были даны разъяснения в соответствии с действующими нормами законодательства.

В завершение визита Виктор Борисенко обратил внимание на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания, предоставления квалифицированной медицинской помощи и обеспечения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Александр Козловский провёл встречу с личным составом УФСИН России по Псковской области. Парламентарий отчитался о законотворческой деятельности, рассказал о партийных проектах и ответил на вопросы сотрудников.

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