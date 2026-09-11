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Митрополит Матфей: Благоустройство к 550-летию обители увеличило поток паломников в Печоры

Более пятисот тысяч паломников в год приезжают в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Такой рост числа гостей во многом произошёл благодаря мероприятиям, приуроченным к празднованию 550-летия монастыря, – благоустройству прилегающей территории, ремонтным работам внутри обители и приведению в порядок прилегающих скверов, заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Напомним, о преображении Печор и росте числа паломников в Псково-Печерскую обитель рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Митрополит Матфей. Фото: Андрей Степанов

Митрополит подчеркнул, что для монастыря увеличение потока паломников создаёт возможность оказывать духовную помощь большему числу людей, а также способствует популяризации святынь и духовному обогащению прихожан. «Традиции старчества, духовничества, которые заложены в обители ещё в начале XX века, сейчас дают хорошие плоды, и люди тянутся за советом, тянутся на богослужения, хотят принять в них участие», – рассказал митрополит.

К росту числа гостей в монастыре готовились несколько лет, поэтапно создавая инфраструктуру – средства размещения для паломников и гостиницы, объекты общепита и трапезные. Это помогает справляться с количеством желающих приехать, подчеркнул глава Псковской епархии. «В плане духовном для братии это является миссионерским служением, и, проявляя жертвенность, они оказывают помощь всем приходящим», – добавил митрополит.

По его словам, правильная эксплуатация древних памятников остаётся одной из важнейших задач епархии и духовенства. Так, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, где сохранились древнейшие фрески XII века, совместно используется музейным сообществом и монастырём. Для этого количество прихожан и богослужений в соборе устанавливается в соответствии с температурно-влажностным режимом, необходимым для сохранения памятника. В пещере Псково-Печерской обители постоянная температура поддерживается в том числе правильным графиком посещений. Митрополит отметил, что это неотъемлемая часть жизни обители, которой подчинены и ритмичная монастырская жизнь, и график посещения пещер группами, которые едут со всей страны, чтобы прикоснуться к святыне.

Программа восстановления древних святынь, реализуемая в Псковской епархии с 2020 года благодаря Министерству культуры России, сейчас включает 69 объектов. Их увеличение объективно связано с тем, что масштабных работ не проводилось многие десятилетия, подчеркнул митрополит.

«При проведении исследовательских работ и получении экспертных заключений принимались решения по включению очередных объектов (которые требуют реставрации) в реестр. Конечно, епархия, несомненно, получает для себя необходимые помещения для системной работы с прихожанами. Это главное. Затем появляется пространство для работы с молодёжью, как, например, надвратный корпус комплекса Псково-Печерского подворья в городе Пскове или архиерейский дом, который сейчас является епархиальным управлением. Конечно, без этих полноценных зданий, сооружений невозможно представить современную работу епархии в целом», – подытожил он.

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