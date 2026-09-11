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Общество

Псковская область признана одной из лучших по качеству поддержки семей участников СВО

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова отметила успехи Псковской области в сфере поддержки семей военнослужащих в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Юлия Александровна высоко оценила региональную систему помощи, подчеркнув, что Псковская область фактически задаёт стандарты этой работы на федеральном уровне. Она особо выделила уникальный формат взаимодействия, при котором руководство и активисты регионального штаба КСВО напрямую являются общественными помощниками губернатора», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

В настоящее время в Псковской области реализуется 47 системных мер поддержки. При этом по линии комитета в регионе отработано свыше девяти тысяч обращений.

На встрече были поддержаны для реализации в регионе проекты КСВО, в частности патриотическая акция «От солдата России – юному патриоту страны» и мемориальный проект «Земля памяти».

Уже завтра, 12 сентября, в Пскове пройдёт окружной форум Комитета семей воинов Отечества в СЗФО. Мероприятие станет площадкой для обмена передовым опытом и лучшими практиками работы с семьями военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников в ходе личной встречи попросил президента России Владимира Путина поддержать Псковскую область в вопросе строительства центра адаптивной физкультуры и спорта.

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