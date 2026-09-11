Игорь Иванов: Псковская область последовательно формирует модель финансово самостоятельного региона

17:29, 11 сентября 2026, ПАИ

Псковская область последовательно формирует модель финансово самостоятельного региона, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По его словам, наиболее показательный тренд финансовой самостоятельности региона – снижение долговой нагрузки при одновременном росте собственных доходов. Он напомнил, что госдолг сократился с 102 % до 42,8 %, а доля собственных доходов в консолидированном бюджете достигла 68 %. Такой результат позволяет региону не только обслуживать обязательства, но и активно инвестировать в развитие, подчеркнул Игорь Иванов.

Кроме того, эффективность бюджетной политики подтверждается и соотношением инвестиций: на каждый бюджетный рубль привлечено семь рублей частных средств (в общей сложности около 30 миллиардов рублей). «Это высокий показатель для региона, который традиционно относился к категории с низкой бюджетной обеспеченностью», – сказал лидер профсоюзного объединения.

Кроме того, динамика ключевых макроэкономических индикаторов также позитивная: ВРП на душу населения составил 607 тысяч рублей (рост более чем в два раза с 2018 года), промышленность выросла почти на треть, сельское хозяйство – лидер по индексу производства в 2024 году.

По словам Игоря Иванова, высоких результатов удалось достичь благодаря особой поддержке со стороны главы государства и правительства.

«Для президента имеет особое значение небезразличие, вовлечённость граждан, а этого точно у нас не занимать. Люди видят позитивные изменения, реальные дела и это заряжает, жители нашего региона не то, что готовы, они хотят с полной отдачей работать на результат, развивая, приумножая святую Псковскую землю», – заключил он.

Напомним, рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым состоялась в Кремле 10 сентября.